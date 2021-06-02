DeFacto'dan sosyal medya kampanyası

00 ila 21.00 saatleri arasında sosyal medya kullanıcılarına özel olarak indirim kampanyası düzenlediğini açıkladı.

DeFacto, sosyal medya takipçilerine özel olarak yeni bir kampanya hazırladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre marka, her perşembe günü saat 18.00 ila 21.00 saatleri arasında takipçilerine özel, bebek ürün grubunda geçerli kampanya imkanı sunuyor. Mobil uygulamada geçerli olacak yüzde 15 indirim kampanyası için bebek kategorisindeki indirimsiz ürünleri sepete ekleyerek satın alma sırasında mobile özel indirim kodunu kullanmak yeterli oluyor.