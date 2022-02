DeFacto'dan sürdürülebilir pamuk taahhüdü

Sürdürülebilir koleksiyonları ve üretimde istikrarlı bir şekilde kaynak kullanımını azaltmasıyla dikkat çeken şirketin, 5 yıl içinde pamuk tüketiminin yüzde 50'sini sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edeceğini taahhüt ettiği açıklandı.

Sürdürülebilir modanın önemli temsilcilerinden DeFacto, pamuk üretiminde daha az kaynak kullanarak, ürün miktarını ve değerini artırmaya yönelik çalışmalara odaklanan uluslararası kuruluş Better Cotton üyesi oldu. Hali hazırda ekosisteme saygılı üretim faaliyetlerini artıran ve sürdürülebilir koleksiyonlar aracılığıyla dünyanın geleceğine değer katan şirket, suyun verimli kullanılması, toprak ve doğal yaşam alanlarına özen gösterilmesi, zararlı bitki koruma uygulamalarının etkilerinin en aza indirilmesi, lif kalitesinin korunması ve insana yakışır çalışma ilkelerinin uygulanması konusunda sorumluluk almaya devam edecek.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Better Cotton üyeliğinin ilk yılında toplam pamuk tüketiminin yüzde 10'unu 5 yıl sonunda ise yüzde 50'sinin Better Cotton olarak tedarik etmeyi hedefliyor. Çiftçiler ve aileleri için çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi sürecinde de önemli bir adım olarak görülen bu iş birliği ile doğa ve toprağın verimliliğinin korunması noktasındaki duruşuyla da desteğini sürdürecek.

Müşteriler için sürdürülebilir hayat

Kuruluşundan bu yana çevreye duyarlı bir tutum benimseyen ve sürdürülebilirliği kurum kültürü olarak gören şirket, Better Cotton ile iş birliği sürecine hazırdı. Sürdürülebilirlik hedefleri açısından Better Cotton'a katılmanın önemini benimseyen şirket, dünyanın geleceğine katkı sağlama ve daha yaşanılası bir dünya noktasında sorumluluk alıyor. Kapsayıcı, yenilikçi, dinamik bakış açısıyla ve sürekli gelişim ilkesiyle, dünyanın doğal kaynaklarını koruma, yerel ve global refahı iyileştirme için çalışmalarını sürdürmeye devam eden DeFacto'nun Better Cotton üyeliği de bu yöndeki kararlılığının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.