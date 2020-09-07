DeFacto'dan yeni fit koleksiyonu

DeFacto, özellikle pandemiyle birlikte değişen, rahat ve sağlıklı yaşam ile evden çalışmanın ön plana çıktığı hayat tarzı doğrultusunda fit gözükmek isteyenler için aktif spor, ev ve iç giyim markası DeFactoFiT'i tanıttı.

Pandemi döneminde artan evden çalışma düzeni, bireylerin sağlıklı yaşama daha fazla önem vermesi ve şık görünmek isteyenler için DeFactoFiT tanıtıldı. Her tarza uygun aktif spor, ev ve iç giyim tasarımlarıyla fit hissettiren koleksiyonlar; hareket özgürlüğü, nefes alan ve vücuda oturan kumaşlı ürünler sunuyor. Yeni koleksiyonun koşu, bisiklet, tırmanma, yüzme, yoga, pilates, basketbol ya da farklı spor dallarını aktif olarak yapan; günlük hayatta, evde ve ofiste terletmeyen, rahat kıyafetler giymek ve fit görünmek isteyen herkesin tüm ihtiyaçlarına cevap verdiği belirtildi.

Verilen bilgiye göre, koleksiyonda siyahtan beyaza, pembeden maviye, mürdümden yeşile geniş renk skalasına sahip koleksiyonun diğer trendi de kamuflaj desenler. Koleksiyonda eşofman takımlarının yanı sıra sporcu, crop ve couple takımlar, taytlar, şortlar, tişörtlerden oluşan binlerce ürün yer alıyor. Ev kadın giyiminde puantiye ve danteller hakimken, hırka ve sweatshirtler koleksiyonda yer alıyor. Sportif erkekler için özel olarak tasarlanan basketbol takımları beğenileri kazanıyor. Çocuk ve gençler için özel olarak tasarlanan parçalar arasında aktif spor ürünleri dikkatleri üzerine çekiyor. Sevilen çizgi film karakterlerinin de yer aldığı koleksiyon eğlenceli tasarımlarıyla miniklerin tercihi oluyor. Koleksiyonda spor aletleri ve aksesuarlarının da yer alıyor.

DeFactoFiT ürünlerinin markanın mağazasında, e-ticaret sitesinde ve mobil uygulamada satışa sunulduğu bildirildi.