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DeFacto'dan yeni koleksiyon

DeFacto, eşofmanın rahatlığından vazgeçmeden tarzıyla fark oluşturmak isteyen genç erkekler için jogger pantolonların ön plana çıktığı yeni bir koleksiyon hazırladı.


DeFacto, genç erkekler için jogger pantolonların ön plana çıktığı yeni bir koleksiyon hazırladı. Yapılan açıklamada; eşofmandan altının rahatlığı ve pantolonların şıklığından ilham alınarak tasarlanan toprak tonları, yeşil ve siyahın ağırlıklı olduğu jogger pantolonlar, kargo modelleri ve çizgili desenleri ile birbirinden farklı alternatifler sunulacak.


Jogger pantolon modelleri tüm DeFacto mağazalarının yanı sıra şirketin internet sitesinden satışa sunuldu.

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