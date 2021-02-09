DeFacto'nun yeni CMO'su sektörün deneyimli ismi Handem Çelenkler oldu

DeFacto'nun bir süredir boş olan Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı koltuğuna sektörün deneyimli ismi Handem Çelenkler oturdu. Şirketin yeni CMO'su, DeFacto'nun çevik ve esnek yapıya sahip pazarlama biriminin yönetiminden sorumlu olacak.

DeFacto'nun Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı koltuğuna sektörün deneyimli ismi Handem Çelenkler'in oturduğu açıklandı. Verilen bilgiye göre, kariyerine Eczacıbaşı VitrA'da başlayan ve burada pazarlama alanında farklı kategorilerde çalışan Çelenkler, 2006 yılında Unilever bünyesine katıldı. Unilever'de kişisel bakım ve ev bakım kategorilerinde ve farklı marka gruplarında sırasıyla Marka Müdürü, Marka Geliştirme Müdürü ve Pazarlama Direktörü olarak görev alan Çelenkler, Temmuz 2019'dan bu yana Adidas Türkiye'nin Pazarlama Direktörü olarak çalışıyordu. Şubat 2021 itibarıyla DeFacto ailesine katılan Handem Çelenkler, şirketin yeni CMO'su olarak görev yapacak.

Mobil Pazarlama Derneği (MMA) Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ve dernek sözcülüğünü de üstlenmekte olan Handem Çelenkler, İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu.