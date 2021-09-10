Defne, TÜRKPATENT tarafından ‘Türk' ibaresi ile tescillenen ilk ürün oldu

OGM himayesinde yürütülen proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından “Türk Defnesi” tescillendi ve coğrafi işaret almaya hak kazandı. Dünyadaki defne ihtiyacının yüzde 90'nının Türkiye tarafından karşılandığına dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Kozmetik, ilaç ve gıda sektöründe yoğun olarak kullanılan defneyi bundan böyle dünyaya ‘Türk markası' olarak tanıtmak için önemli bir adım attık. Ülkemizde yetişen defne bitkisi müdürlüğümüzün girişimleriyle TÜRKPATENT tarafından OGM adına “ Türk Defnesi” mahreç coğrafi işareti ile tescillendi. Böylece yeni Coğrafi İşaret Yasasına göre, ilk kez bir ürün Türk ibaresi ile tescillenmiş oldu. Şimdi Türk Defnesi Avrupa yolcusu. Bu süreci de başarıyla atlattığımızda Türk Defnesi global pazarda daha etkin yer alabilecek” dedi.

Türk ibaresiyle tescillenen ilk ürün

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yürütücülüğünde, Bursa Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Orman Mühendisleri Odası ve Karacabey Belediyesi paydaşlığında Türk Defnesi'nin Coğrafi İşaret Patentinin OGM adına tescil süreci tamamlandı. Bu güne kadar tescili bulunmayan defne için Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Sistemine başvurunun da ilk şartının yerine getirildiğinden bahseden Bekir Karacabey, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni Coğrafi İşaret Yasasına göre ilk kez bir ürün Türk ibaresi ile tescillenmiş oldu. Mahreç işareti ile dünya pazarlarına ihraç edilmeye başlanacak olan “Türk Defnesi”nin farklılığını ülkemizin bereketli topraklarından aldığı, kalitesinin tarafımızdan tescil ve denetimle korunduğu tescillenmiş oldu. Şimdi Türk Defnesi Avrupa yolcusu. Bu süreci de başarıyla atlattığımızda Türk Defnesi global pazarda daha etkin yer alabilecek”

Ülke ekonomisine 2 milyar liralık katkı

OGM tarafından 2016'da hazırlanan “Defne Eylem Planı” sayesinde 2005 yılında 6 bin 436 ton olan üretimin 2019 yılında 32 bin 600 tona, 2020 yılında ise 44 bin 350 tona yükseldiğine değinen Karacabey, “Geçtiğimiz yıl defne köylüsüne 150 milyon TL, ülke ekonomisine ise 1 milyar 850 milyon TL katkı sağladı. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerindeki 25 ilde yetişen ve özellikle Bursa Karacabey ormanlarında yoğun olarak görülen defne dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor. Yaprağı ve yağı özellikle kozmetik, ilaç ve gıda sektörü tarafından kullanılan defne, Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, yerel halka ve bölgeye önemli bir gelir imkanı sağlıyor” diye aktardı.

Orman köylüsüne istihdam kaynağı

Kırsalda özellikle kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için projeler yürüten OGM, orman dışı ürünlerin üretiminde orman köylüsünü desteklemeye devam ediyor. Bunlardan biri olan ve yağından sabun, yaprağından ise çeşitli dertlere baharatlar elde edilen defne, kırsalda önemli bir istihdam kaynağı oluşturuyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nde yer alan pek çok şehirdeki orman köylüsünün belli başlı geçim kaynaklarından biri haline gelen defne, özellikle ev hanımlarına gelir kapısı oluyor.