"Değerleme işlemlerinde malik onayı gerekecek"

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kararları uyarınca TAKBİS başvurularında malik onayı aranacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Yeni düzenlemeye göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan veri paylaşımlarında, taşınmaz değerlemesine konu olan taşınmaz malikinin onayı istenecek. Düzenleme ile taşınmaz maliklerinin web tapu sistemi veya ALO 181 çağrı merkezi üzerinden değerleme işlemi için onay vermeleri istenecek” diye konuştu.

Sistemin işleyişinden bahseden Özelmacıklı, “Değerleme firmaları tarafından, değerleme talebi oluşturulduktan sonra, T.C. vatandaşı maliklerde web tapu sistemi vatandaş portalı üzerinden veya ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden, Ticaret şirketlerinde web tapu sistemi şirket portalı üzerinden, sol menüde yer alan “Yetki işlemleri” bölümünde bulunan “Değerleme Yetki Onay” bölümü üzerinde onaylaması gerekecek. Değerleme yapılacak olan taşınmazda birden fazla malik olması durumunda uygulamaya alınan sistem üzerinden “gerçek kişi malik” bölümünden yapılacak taleplerde tek malikin talebi ve onayı ile işlemler yapılabilecek. Değerleme uzmanları ve şirketleri de portal üzerinden “başvuru onay takip” bölümünden başvurunun durumu takip edilebilecekler” dedi.

"Ek geliştirmeler olacak"

Sistem üzerinde sonraki aşamalarda bazı geliştirmelerinde olacağını belirten Özelmacıklı, “Değerleme talebine konu olan taşınmazın tek malik olması durumunda doğrudan bu malikin web tapu kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilerek veri giriş yapılmadan kaydın ilgili malikin onayına sunulması ilerleyen zamanda devreye alınması planlanan düzenlemelerden. Ayrıca taşınmaz malikinin değerleme başvurusu öncesinde yetki vermesine yönelik olarak web tapu sisteminde geliştirme yapılarak, “Taşınmaz değerleme yetkisi verme” ekranının uygulamaya alınmasına yönelik çalışma yapılması da planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin herhangi bir erteleme olmaz ise 06 Ağustos 2021 tarihinden sonraki başvurularda başlatılacağını belirten Özelmacıklı, “Düzenleme kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek üzere yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kararları uyarınca yapılıyor. Umarız bu düzenleme kredili satış işlemlerinde gecikmelere neden olmaz” dedi.