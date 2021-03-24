Değişen normalde ebeveyn ve öğretmen olmak masaya yatırılacak

Araştırmanın detayları, 30-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek “Yeni Dünyada Ebeveyn Olmak” ve “Yeni Dünyada Öğretmen Olmak” seminerlerinde değerlendirilecek.

Koronavirüs salgını ve Kontrollü Sosyal Hayat önlemleri, herkesin hayatını etkiliyor. Hem dünya genelinde hem de Türkiye'de eğitim, bir yıldır çoğunlukla uzaktan veya hibrit olarak devam ediyor.

KidZania İstanbul, salgın döneminde anne, baba ve öğretmen olmak ile çocukların bu dönemde dijital dünyayla ilişkisine yönelik araştırma yapıyor. Ebeveyn ve öğretmenlerin katkılarıyla beslenecek araştırmanın sonuçları, 30 Mart'taki ‘Yeni Dünyada Ebeveyn Olmak' ve 31 Mart'taki ‘Yeni Dünyada Öğretmen Olmak seminerlerinde açıklanacak.

Araştırma sonuçları, KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur'un ev sahipliğinde ve Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları Merkezi Kurucusu Uzm. Dr. Kerem Dündar katılımıyla düzenlenecek oturumlarda değerlendirilecek. Öğretmen ve ebeveynlerin katılımına açık olacak ve araştırma sonuçlarının değerlendirileceği seminerlerde, Uzm. Dr. Kerem Dündar bu dönemde yaşananlara adaptasyonla ilgili önemli ipuçları paylaşacak.