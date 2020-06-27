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Dehşetin yaşandığı binadan 2 kuş kurtarıldı

Bahçelievler’de bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasındaki yangından kafesindeki 2 kuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Bahçelievler'de bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasındaki yangından kafesindeki 2 kuşu itfaiye ekipleri kurtardı. Kuşlar dışarıda hava alması için bekletilirken, sahibi de başından ayrılmadı.


Bahçelievler'de saat 04.50 sıralarında 6 katlı bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması yaşanmıştı. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıkarken, olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından kısa sürede söndürülmüştü. Patlamanın yaşandığı binanın yanına gelen bir kadın içeride kuşlarının olduğunu söyleyerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri içeriye girerek 2 kuşu da canlı olarak kurtardı. Kuşlar dışarıda hava alması için bekletilirken, sahibi Hatice Şimşek ile kızı başından ayrılmadı. Şimşek, kuşlarının içeride kaldığını ve olay yerine girmelerine izin verilmediğini söyleyerek, “İtfaiyeden yardım istedik kızımın kuşlarını getirdiler” dedi.

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