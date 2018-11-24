Dekan Yardımcısı Dr. Turan: "Dünyada bizi temsil eden ilk 10'a giren öğretmenlerimiz var”

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin güncel durumunu tartışmak, yaşadıkları sorunları değerlendirmek ve neler yapılması gerekildiği konusunda öneriler geliştirmek amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi, ‘Eğitim-I Ne yapıyoruz, Ne durumdayız, Ne yapmalıyız?' başlıklı konferans düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansın açılış konuşmasını İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel gerçekleştirdi. İki oturum halinde gerçekleşen konferansın ilk oturumunu, eğitim alanında Türkiye'deki öncü faaliyetleri başlatan ve MEB ile her kademede birlikte çalışan İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç açtı. Daha sonrasında diğer eğitimcilerin konuşmaları, deneyimleri ve yaptıkları projelerin sunumları ile devam etti. İkinci oturumda ise ‘Eğitimi Tartışıyoruz' başlıklı panel gerçekleştirildi.

“Eğitim, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin her zaman ki gündemidir”

Disiplinler arası bakış açısı ile mesleğe hazırlanan öğretmen adayları, farklı disiplinlerdeki uygulamaları kendi alanları ile başarılı bir şekilde harmanlayabilirler diyen İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, “Eğitimin en önemli uygulayıcısı olan öğretmenlerin ve eğitimin güncel durumunu tartışmak, yaşanan sorunları ve neler yapılması gerektiği konusunda öneriler gerçekleştirmek için gerçekleştirdiğimiz bu konferansın eğitimin gündemine bu bağlamda katkı sunmasını bekliyoruz” dedi. 24 Kasım Öğretmenler gününü de kutlayan Güzel, “Konferansımızın verimli geçmesi dileğiyle bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sevgilerimi sunuyorum” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

“Dünyada bizi temsil eden ilk 10'a giren öğretmenlerimiz var”

Konferansta Türkiye'de öğretmenlerin eğitim durumunu tartışmak ve ortaya çıkardıkları örnek uygulamaları görünür kılmak için bu konferansı düzenledik diyen İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Turan, “Öncelikle tek gündemimiz eğitim. Bu sebeple biz konferansımıza ve bundan sonraki konferanslarımıza gündemimiz eğitim sloganı ile devam edeceğiz. Öncelikle konferansımızda çok değerli öğretmenlerimizin geliştirdikleri modelleri var. Bununla birlikte dünyada bizi temsil eden ilk 10'a giren öğretmenlerimiz var. Onlar çok önemli deneyimlerini bizimle paylaşacaklar. Panel kısmında da geliştirilen örnek modeller var. Üniversitemizin öğretim üyeleri tarafından geliştirilen eğitim modelleri kamu ile paylaşılacak” dedi.

“Hayal kurabilecekleri bir öğrenim ortamı tasarladık”

Çok anlamlı ve güzel bir gün için burada olduklarını belirten Aydın İncirliova Osmanbükü Köyü Sınıf Öğretmeni Cevat Ayna, “Sınıf içerisinde öğrencilerimiz ile köklü bir değişiklik yaptık. Sınıfın zemininden tutunda öğrencilerin masalarına kadar birçok değişiklik yaptık. Onların daha da keyif alabilecekleri, hayal kurabilecekleri bir öğrenim ortamı tasarladık” dedi.

“Öğretmenin itibarını ve önemini anlatmak için buradayız”

Konferansta çok dengeli bir planlama yapıldığını söyleyen Rehber Öğretmeni Mehmet Çetiner, ”Akademisyenler ile uygulamacıların bir arada deneyim paylaşacağı bir ortam yaratılmış ve böylece mesleki deneyimlerimizi paylaşmış olacağız. Birçok değerli meslektaşım, Türkiye'de fark göstermiş meslektaşlarım ile konuşacağız. Öğretmenliğin itibarı son yıllarda çok tartışmalı hale getirildi. Biz bugünlerde öğretmenliğin tekrar itibarını ve önemini anlatmak için buradayız. Ben kültüre duyarlı öğretmenlik isimli bir sunum yapacağım. Eğitim, farklı kültürleri barındırmazsa, onları kucaklamazsa etkili olmuyor. Hayatı ben öğrencilerimden ve velilerimden öğrendim” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

“Bizi çok iş bekliyor”

Eğitim üzerine olan bu konferansı çok anlamlı bulduğunun altını çizen Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Erken Çocukluk Eğitim Birimi Direktörü Duygu Yaşar, “Eğitim vizyonunda ki maddeler gerçekten hem okul öncesi eğitim adına hem de eğitimin diğer kademeleri adına çok umut verici. Bizi çok iş bekliyor, tüm Türkiye'ye çok iş düşüyor. AÇEV olarak biz 25 yıldır dezavantajlı kesimden aileleri ve çocukları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla ben de bugün Türkiye'de okul öncesi eğitim ne durumda ve dezavantajlı kesimde çalışan öğretmenleri nasıl destekleyebiliriz, neler yapabiliriz bunlara yönelik durum tespiti ve önerileri paylaşacağım” diyerek konuşmasını sonlandırdı.