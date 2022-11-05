Del Piero: "Fan Tokenlar ile taraftarlar artık takımları ile daha güçlü iletişim kuracak"

com CEO'su Alexandre Dreyfus ile birlikte blockchainin sporda taraftarlığa etkisi üzerine gerçekleştirdikleri panelde, bir taraftardan oyuncuya ve sonrasında efsane olmaya giden yolculuğunda taraftarlarların oynadığı rolü konuştu.

Socios.com kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus, FIFA Dünya Kupası Şampiyonu ve Socios.com Global Marka Elçisi Alessandro Del Piero ile birlikte Portekiz'de gerçekleşen web summit'te açıklamalarda bulundu. Dreyfus, "Dört yıl önce Socios.com'u başlattık çünkü basit bir ihtiyaç belirledik: Sporseverlerin yüzde 99'u stadyumda değil, şehirde değil ve hatta destekledikleri takımın ülkesinde bile değil. Kendimize sorduk: Taraftarlar için değerli ve takımlar için ölçeklenebilir ne yaratabiliriz? Böylelikle Fan Token konseptini icat ettik ve şimdi, dört yıl sonra tüm dünyada 170 kulüple çalışıyoruz ve taraftarlar ve takımlar arasında yeni bir bağlantı oluşturmayı başardık” ifadelerini kullandı.

İtalyan futbol efsanesi Alessandro Del Piero, kişisel yolculuğunu ve taraftarların kariyeri boyunca oynadığı önemli rolü izleyenler ile paylaştı. Venedik yakınlarındaki küçük bir kasabada Juventus taraftarı olarak büyüyen Alessandro, takımını canlı izleme şansına hiç sahip olmadı. Kariyerinin ilerleyen zamanlarında bir Juventus oyuncusu olarak dünyayı dolaştığında ve yurtdışında Hindistan ve Avustralya'da oynadığında, bu taraftarların takımlarıyla "aktif bir etkileşim" olarak adlandırdığı şeye sahip olmaları için bir araç oluşturmanın acil ihtiyacı olduğunu fark etti. Del Piero, “Socios.com, artık yalnızca ekibinin ürettiği içeriği izlemek veya tüketmekle kalmayan, aynı zamanda kararlara katılabilen ve ekibin günlük yaşamında aktif bir rol oynayabilen taraftarlık konsepti ile iki yönlü bir bağlantı kuruyor. Bu gerçekten harika” açıklamalarında bulundu. İtalyan efsane, organizasyonda merkez sahneyi dolduran izleyicilere kariyeri boyunca teknolojinin taraftarlıkla olan ilişkisini nasıl değiştirdiğini anlattı ve başarılı kariyerinin ilk yıllarında ailesinin evine gelen tüm taraftar mektuplarını tek tek nasıl yanıtladığını paylaştı.

Dreyfus: 2022'de 500'den fazla taraftar oylaması olacak

2022 yılı içinde Socios.com uygulaması aracılığıyla 500'den fazla Taraftar Oylaması ile imzalı formalardan hayatta bir kez yaşanabilecek VIP deneyimlerine kadar 17 binden fazla ödül dağıtılacağını belirten Dreyfus, Fan Tokenları bu kadar benzersiz yapan ve aynı zamanda Socios.com'un son piyasa koşullarında büyümeye devam etmesini sağlayan şeyin, bu kanıtlanmış taraftar aidiyet ve taraftar etkileşim programı olduğunun altını çizdi. Blockchain endüstrisindeki markalar personel işten çıkarmak zorunda kalırken, Socios.com işgücünü ikiye katladı, dünya çapında birkaç yeni ofis açtı, ürününü geliştirmek ve yeni aktivasyonlar geliştirmek için ortaklarıyla yakın bir şekilde çalıştı ve ayrıca sadece spor ve eğlenceye adanmış ilk blockchain olan Chiliz Chain 2.0 (CC2), ilk partnerleriyle buluştu.

Dreyfus, "Socios.com ekosistemi her gün büyüyor. Dünya çapında dokuz ofiste 300 çalışanımız var, 170'den fazla ortağımızla yakın bir şekilde çalışıyor ve taraftarlara her gün daha fazla fayda sağlıyor." sözlerini ekledi. Web3'ün geleceği ve NFT gibi kelimelerin beş yıl içinde var olup olmayacağı sorulduğunda, Dreyfus, NFT'lerin bir ürün değil bir teknoloji olduğunu ve sektörün büyümesini sağlayacak şeyin bu teknolojiyi anlamlı ve alakalı ürünler sunmak için kullanma yeteneği olacağını vurguladı. “İnsanların internette güldüğü 1995 yılını hatırlıyorum. Şu anda da çok benzer bir durum ile karşı karşıyayız. Ancak bu, bunun olmayacağı anlamına gelmez. Olacak" diyerek sözlerini tamamladı.