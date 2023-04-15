İhlas Haber Ajansı

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Dele Alli sezonu kapattı

Beşiktaş’ın İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli geçirdiği ameliyatın ardından sezonu kapattığını açıkladı.

Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli geçirdiği ameliyatın ardından sezonu kapattığını açıkladı.


Beşiktaş, Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli geçirdiği ameliyatn ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dele Alli, “Ameliyatım bitti ve başarıyla geçti. Ancak ne yazık ki benim için bu sezon kapandı. Bana destek olan ve sevgi gösteren tüm Beşiktaş taraftarlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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