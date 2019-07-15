Delihasan, "15 Temmuz gecesi onurlu duruş sergileyen Karate camiasıyla gurur duyuyorum"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinerek, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi onurlu duruş sergileyen Karate camiasıyla gurur duyduğunu ifade etti.

6 ayda bir tekrarlanan sınavda bu kez Karate sporcusu yetiştiren hocalar ter döktü. Sınav öncesi yapılan seremonide 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar da anıldı. İstanbul Küçükçekmece ilçesinde yer alan Osman Solakoğlu Spor Kompleksinde yapılan Dan sınavına Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'da katılarak seremoni öncesi bütün antrenör ve sporculara başarılar diledi.

Başkan Delihasan yaptığı konuşmada 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinerek, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi onurlu duruş sergileyen Karate camiasıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Türk milletinin vatanseverliği ve kahramanlığıyla dünyaya demokrasi dersi verdiğini vurgulayan Delihasan, konuşmasında, "Bundan üç yıl önce, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir milletin vatanına, bayrağına ve dinine nasıl sahip çıkılacağını tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizi bölmek ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı yüce milletimizin vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış şanlı bir demokrasi zaferidir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı aziz milletimiz, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Birlik ve beraberlik içinde, her türlü zorlukları aşarak kurduğumuz devletimizi, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. 15 Temmuz'un yıldönümünde vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız için bedenlerini siper etmiş ve canını vermiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" diyerek sınava katılan bütün antrenör ve sporculara başarılar diledi.

Türkiye Karate Federasyonu Dan Kurul Başkanı 7'nci Dan Recep Onat ise sınav hakkında verdiği bilgilerde şu ifadeleri kullandı: "Karate Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve yılda 2 kere yapılan Dan sınavının ilkinin ikinci ayağını yapıyoruz. İlk ayağı 7 Temmuz'da Ankara'da yapıldı. Ankara'da yaklaşık 100 antrenör ve sporcu Dan sınavına katılırken, İstanbul'daki ikinci sınava 180 antrenör ve sporcu katıldı. 4 stilde yapılan sınavı başarılı bir şekilde tamamladık. Sınava ikinci Dan'la başlayıp 7'nci Dan'a kadar sporcu ve antrenörler katıldı".

Sınav; temel teknik, kumite ve kata olmak üzere 3 ayrı kategoride değerlendirildi.