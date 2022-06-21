Deloitte Türkiye'de 7 yeni ortak

Denetim, vergi ve danışmanlık alanlarında şirketlerin ihtiyaç duyduğu tüm profesyonel hizmetleri uçtan uca sunan Deloitte, bünyesinde farklı hizmet alanlarında görev yapan 6 tecrübeli direktörünü ortak olarak atadı. Yeni atamalar doğrultusunda, Alper Alkan (Finansal Danışmanlık), Aykut Koltuk (Risk Danışmanlığı), Barbaros Yeşin, Dilek Haytoğlu Korkmaz ve İlke İlter (Vergi) ve Mehmet Erol (Denetim) yeni dönemde ortak olarak görev alacak.

Deloitte ayrıca Finansal Danışmanlık ekibini güçlendirmek amacıyla finansal yapılandırma hizmetleri alanında uzman olan Hasan Nazikoğlu'nu ortak olarak bünyesine kattı.