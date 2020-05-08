Delphi Technologies'e Automotive News 2020 PACE Ödülü

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies, Automotive News 2020 PACE Ödülü'ne layık görüldü.

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies, geliştirdiği ürünlerle motor teknolojilerine katkı sağlarken, bu alanda dünyada önde gelen şirketlerden bir tanesi. Son olarak araç üreticilerinin ürün yelpazesindeki birden fazla motor ailesinde kullandığı Delphi Technologies'in direkt enjeksiyon entegre devre çözümü 'DIFlex ASIC', Automotive News 2020 PACE Ödülü'ne layık görüldü. Günümüzün en gelişmiş elektronik yakıt kontrol donanım ve yazılım kombinasyonlarından olan 'DIFlex ASIC' çözümünün karmaşık motor yazılımlarını yüzde 25 oranında sadeleştirdiği, uygulama maliyetlerinde yüzde 20 düşüş sağladığı ve arıza teşhis kabiliyetinde ise üç kat artış sağladığı bildirildi.

DIFlex, karmaşık motor yazılımlarını kolaylaşıyor

Verilen bilgiye göre, önceki nesil entegre devrelere göre dağıtım maliyetlerinde yüzde 20 düşüş sağlayan DIFlex, enjektör sürücüsü esnekliğinde on kat iyileştirme ve arıza teşhis yeteneklerinde ise üç kat artış gibi önemli avantajlar sağlıyor.Daha temiz ve daha verimli motorların geliştirilmesinde elektronik yazılım ve donanımların ne kadar önemli olduğunu, bu çözümüyle bir kez daha gösteren marka, motor yazılımlarındaki karmaşıklıkları da yine DIFlex ile yüzde 25 oranında azaltıyor.

Verilen bilgiye göre, çözüm; donanımda sürekli değişikliğe gerek kalmadan, yazılımla aşırı esnek bir yapı sağlayabilen entegre devre olarak tanımlanıyor. İçten yanmalı motorlar için hayati öneme sahip olan yanma verimliliğini arttıran DIFlex; bu kapsamda enjektör performansının en iyi duruma gelmesi adına; neredeyse sınırsız sayıda kontrol dalga formu veya elektrik sinyali üretmek için özgün elektrik formlarını kullanıyor. Sistemin patentli özellikleri; motor kontrol ünitesini (ECU) değiştirmeksizin, yenilenen motor teknolojilerine ayak uydurmaya imkan tanıyor. Bununla birlikte, aracın kullanım ömrü boyunca motora hassas ve gerçek zamanlı tanılama imkanı sunuyor. Yeni çözümün esnek uyarlanabilir tasarımı ise otomobil ile birlikte hafif ve ağır ticari araçlar için de silindir adedi, dizilim gibi özelliklerden bağımsız olarak benzinli ve dizel motorlarda kullanılmasına olanak tanıyor. Gelişmiş arıza tespit sistemi, arızayı nokta atışı bulma ve sorun ortaya çıkmadan tanılama imkanı sunuyor. Bu gelişmiş özellikler, optimum motor performansı için hassas yakıt beslemesi ve uzun vadede azaltılmış emisyonu beraberinde getiriyor.

''Çözümümüz, yakıt ekonomisini ve emisyon performansını artırmak için ihtiyaç duyulan en kritik seçenekleri sunuyor''

Konuyu değerlendiren Delphi Technologies CEO'su Rick Dauch, ''İster hibrit ister içten yanmalı motorlar için olsun, yıllarca gelişmeye devam edecek olan DIFlex, müşterilerimiz için inanılmaz bir ilerlemedir. Çözümümüz, yakıt ekonomisini ve emisyon performansını artırmak için ihtiyaç duyulan en kritik seçenekleri sunuyor. PACE Ödülü'ne layık görüldüğümüz için onur duyuyoruz. Mühendislik ekiplerimizi yenilikçi yaklaşımları için tebrik ediyorum. Onlar, müşterilerimize en zorlu motor teknolojisi sorunlarını üretici ve yenilikçi yollarla çözme yolu sundular'' ifadelerini kullandı.

25 yıldır otomotiv tedarikçilerinin yenilik, teknolojik gelişim ve iş performanslarını ödüllendiren Automotive News PACE Ödülleri'nin, teknoloji uzmanlarından oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirdiği, ödüllerin, dünya çapında ortaya çıkan endüstriyel inovasyonlar için bir başarı ölçütü olarak kabul edildiği belirtildi.