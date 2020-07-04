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Demba ba 11. golünü attı

Medipol Başakşehir’in deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Demba Ba, ligdeki gol sayısını 11’e çıkarmış oldu.

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Demba Ba, ligdeki gol sayısını 11'e çıkarmış oldu.


Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 71. dakikada Demba Ba ve 90. dakikada Elia'dan geldi. Ba, bu golle ligdeki gol sayısını da 11'e çıkardı. Başarılı futbolcu, daha önce Gençlerbirliği, Kayserispor, Kasımpaşa (2), Y.Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Göztepe ve Trabzonspor ağlarını havalandırmıştı. 35 yaşındaki oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.

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