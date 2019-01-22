Demba Ba '19' numarayı giyecek

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı giyecek.

Devre arası transfer çalışmaları kapsamında Robinho ve Serdar Taşçı'yı kadrosuna katan Medipol Başakşehir'in son transferi Demba Ba oldu. Bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de de top koşturan başarılı futbolcunun Başakşehir'de giyeceği forma numarası da belli oldu. 33 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı terletecek.