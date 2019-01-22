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Demba Ba, Başakşehir'de

Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Başakşehir son bombayı patlattı.

Galatasaray'ın da gündeminde olan Demba Ba'yı İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, bu futbolcuyu kadrosuna kattı.


İlk yarıyı lider bitiren ve kadrosuna Robinho ile Serdar Taşçı gibi önemli isimleri katan Başakşehir, son bombayı patlattı. Daha önce Beşiktaş forması giyen ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Demba Ba'yı gizlice İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.

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