İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Demba Ba eski takımını boş geçmedi

Başakşehir’in, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Demba Ba, ligdeki gol sayısını 7’ye çıkarırken, eski takımını da boş geçmemiş oldu.

Başakşehir'in, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Demba Ba, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarırken, eski takımını da boş geçmemiş oldu.


Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tek golü Demba Ba'dan geldi. Senegalli futbolcu, eski takımı Beşiktaş'a attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkarmış oldu.


Ayrıca siyah-beyazlıların, turuncu-lacivertli takıma karşı 2014-2015 sezonunda deplasmanda aldığı son galibiyette de gollerin biri Ba'dan gelmişti. O maçta Beşiktaş'a üç puanı kazandıran başarılı futbolcu, bu akşam da Başakşehir'i güldürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.