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Demba Ba ilk golünü attı

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Demba Ba, Süper Lig’de 2020-2021 sezonundaki ilk golünü Denizlispor ağlarına attı.

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Demba Ba, Süper Lig'de 2020-2021 sezonundaki ilk golünü Denizlispor ağlarına attı.


Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri Gulbrandsen (2) ve Demba Ba'dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin Senegalli yıldızı Ba, attığı bu golle yeni sezonda ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Geride kalan 9 maçın 8'inde görev alan 35 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyordu.


Ayrıca Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir'in, Fatih Terim Stadı'nda Manchester United'ı 2-1 yendiği müsabakadaki ilk golde Demba Ba'nın imzası var.

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