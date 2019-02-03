Demba Ba ilk maçında golle tanıştı

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Senegalli futbolcu Demba Ba, turuncu-lacivertli formayı giydiği ilk maçta ağları sarstı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atan İstanbul ekibinde yeni transfer Demba Ba, bu müsabakayla ilk defa turuncu-lacivertli formayı giydi. Maçın 78. dakikasında Arda Turan'ın yerine oyuna dahil olan Ba, 90+3. dakikada Visca'nın pasında ağları sarsmayı başardı. Senagalli futbolcu bu golle birlikte yeni takımıyla ilk maçında golle tanışmış oldu.