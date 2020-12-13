Demba Ba kaptan olarak sahada

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları devam eden Epureanu ve Visca'nın kadroda olmaması, Mahmut Tekdemir'in de yedeklerde bulunması sebebiyle Gaziantep FK maçında Demba Ba kaptan olarak sahaya çıktı.

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi defterini kapatan turuncu-lacivertliler, ligde zirveyle arasındaki puan farkını kapamak için mutlak 3 puanı hedefliyor. Önemli oyuncularından eksik olarak Gaziantep mücadelesine çıkan Okan Buruk'un takımında bu akşam kaptan ise Demba Ba oldu. Kaptanlardan Epureanu ve Visca'nın sakatlık sebebiyle kadroya girmemesi, Mahmut Tekdemir'in ise yedek kulübesinde bulunmasının ardından Ba, ilk defa Başakşehir kaptanı unvanıyla sahadaki yerini aldı.