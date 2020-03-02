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Demba Ba sonradan girdi, maçın yıldızı oldu

Medipol Başakşehir’in sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ettiği mücadelede oyuna ikinci yarının başında dahil olan Demba Ba, yaptığı 1 gol, 1 asistle maçın yıldızı oldu.

Medipol Başakşehir'in sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği mücadelede oyuna ikinci yarının başında dahil olan Demba Ba, yaptığı 1 gol, 1 asistle maçın yıldızı oldu.


Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek 49 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarının başında Elia'nın yerine oyuna dahil olan Demba Ba, 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.


51. dakikada Clichy'nin golünün asistini yapan Ba, 76. dakikada da takımının üçüncü golünü kaydetti.


Senegalli futbolcu, böylelikle ligde 18 maçta 8 gol, 3 asiste ulaştı.

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