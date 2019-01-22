Demba Ba'nın 4. Türkiye macerası

Medipol Başakşehir'in son transferi Demba Ba, Türkiye'de 4. sezonunda mücadele etmeye hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Demba Ba transferini resmen açıkladı. Daha önce 2 sezon Beşiktaş, 1 sezon da Göztepe formasıyla ligde mücadele eden Senegalli golcü, Başakşehir formasıyla bu sezon 4. kez Türkiye'de top koşturmaya hazırlanıyor. 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda da Göztepe formasıyla Süper Lig'de 44 maça çıkan Senegalli yıldız, süre aldığı maçlarda 26 gol kaydetti. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Demba Ba, 2014-2015 sezonunda da yine siyah-beyazlı ekipte attığı 18 golle, krallık yarışını ikinci sırada tamamlamıştı.

Çin'de 3 sezon oynadı

Çin'in Shanghai Shenhua ekibinde 3 sezon forma giyen Ba, çıktığı 50 maçta 34 gol atmıştı. Demba Ba, Temmuz 2016'da takımının Shanghai SPIG ile yaptığı maçta girdiği ikili mücadelede sol ayağını kırmış ve tam 177 gün sahalardan uzak kalmıştı.