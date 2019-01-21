İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dembele 15 gün sahalardan uzak kalacak

Barcelona’nın genç yıldızı Ousmane Dembele, Leganes maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Barcelona'nın genç yıldızı Ousmane Dembele, Leganes maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı 15 gün sahalardan uzak kalacak.


İspanya Ligi'nde Barcelona ile Leganes arasında oynanan ve 3-1'lik Barça üstünlüğüyle sona eren müsabakanın 69. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ousmane Dembele'den kötü haber geldi. Barcelona'dan yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcunun ayak bileği sakatlığı yaşadığı ve en az 15 gün sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Dembele, Leganes maçının 32. dakikasında takımının ilk golünü atmış ve sakatlığı sebebiyle 69 dakikada yerini Malcom'a bırakmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.