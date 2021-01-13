Demet Şener'den boşanma açıklaması

Sosyal medya hesabından bugün bir açıklama yapan Şener, ”Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusunda kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum. Bu konuyu da karşılıklı konuşarak, hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrılık kararı verdik” dedi.

Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti, dün sabah anlaşmalı olarak boşandı. Bakırköy 12'inci Aile Mahkemesinde görülen duruşmada çift 19 aylık evliliklerini bitirdi. Çiftin boşanma nedeninin ise Demet Şener'in çocuk istememesi olduğu öğrenildi.

Demet Şener, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Evliliğimizi üzülerek ve dostça dün bitirmiş bulunuyoruz. Gerekli açıklamaları yaptık. Fakat bazı yayın organlarında çeşitli iddialarla haber yapılmaktadır. Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusunda başlarda bende sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum. Bu konuyu da karşılıklı konuşarak, hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrılık kararı verdik. Evliliğimiz boyunca Cenk her zaman benim yanımda olmuştur. Ne maddi ne de manevi en ufak bir sorun yaşamamışızdır. Güzel bir evliliği bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saygı duyulmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.