Demir bilekler, 12 madalya kazandı

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü bilek güreşi sporcuları, Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. Bağcılar'ın demir bilekleri, 2'si altın olmak üzere 12 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 18-19 Mart 2023 tarihlerinde Kocaeli'nde Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası sona erdi. Başiskele Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nden 13 sporcu katıldı. Zorlu geçen iki gün sonunda bilek güreşçilerinden 2'si altın, 2'si gümüş ve 8'i ise bronz madalya kazandı. Bunun yanında Bağcılarlı sporcular, takım halinde Türkiye ikinciliği kupasını elde etti.

İlk yarışmalarında madalyayla dönen sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Sporcularımızın emeğinin karşılığını almaları bizi çok mutlu etti. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman maddi ve manevi olarak yanlarındayız” dedi.