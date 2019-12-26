Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak

Demir ve demir dışı sektörü, Kuveyt'e ihracatı ikiye katlamayı hedefliyor.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 2019 yılı hedef pazarları arasında yer alan Kuveyt'e ticaret heyeti düzenledi. Yaptıkları görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirten İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Kuveyt'e yapılan ihracatta önümüzdeki dönemde artış sağlanacağını, sonrasında ise bu ülkeye ihracatı ikiye katlamayı hedeflediklerini belirtti.

Öztiryaki, "Özellikle ülkede hızla gelişen inşaat sektörü ve altyapı yatırımları noktasında Türkiye olarak nasıl destek verebileceğimizi anlattık. Görüşmeler beklediğimizden çok daha uzun sürdü ve verimli geçti. Bizi çok iyi karşıladılar. Önümüzdeki dönemde her iki kurumdan yetkilileri heyetler halinde Türkiye'ye davet ederek ürünlerimizi tanıtma kararı aldık. Aramızdaki iletişimi devamlı canlı tutacağız" dedi. Türkiye'nin Kuveyt'e demir ve demir dışı metaller sektör ihracatının 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 29 milyon dolar olduğunu dile getiren Öztiryaki, "Yaptığımız temasların ardından ticari hareketlenme de başladı. Önümüzdeki dönemde ise toplam demir ve demir dışı ihracatında Kuveyt'in yüzde 1 olan payını ikiye katlayarak yüzde 2'ye çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.