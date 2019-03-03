Demokrat Parti adayı Sipahi, Çekmeköy için projeleriyle hazır

Demokrat Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi, Taşdelen'de yaptığı mitingle projelerini tanıttı. 10 yıl öncesine kadar Taşdelen Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sipahi, Çekmeköylülerle karşılıklı olarak hissettiği özlem duygusunun kendisi için anlamlı olduğuna vurgu yaptı.

Demokrat Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi, Taşdelen'deki mitinginde adeta gövde gösterisi yaptı. Vatandaşlar tarafından sloganlar ve meşalelerle karşılanan Hüseyin Avni Sipahi'nin konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi. Kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Sipahi, miting için neden eski Taşdelen Belediye Binası'nın karşısını seçtiğini anlattı. Sipahi şunları söyledi:

“Neden burayı seçtik? Şu gördüğünüz binada benim tam 10 yılım geçti. Ama Taşdelenliler biliyor ki orası belediye başkanlığı binası değildi, Taşdelenlilerin eviydi. Ben de onların belediye başkanı, aynı zamanda evin evladı, kimisinin kardeşi, kimisinin de evladıydım. 10 sene böyle geçti. Görüyorum ki herkes birbirini özlemiş. Ben sizi özledim. Ama Allah rızası için gördüm ki, siz beni benden daha fazla özlemişsiniz. Allah hepinizden razı olsun.”

Miting sonrasında vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde Çekmeköy'de tur atan Hüseyin Avni Sipahi, seçim otobüsünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sipahi, şu açıklamalarda bulundu:

“Görünen tablo ve anketler gösteriyor ki, biz şu anda mevcut belediye başkanıyla birlikte yarışır vaziyetteyiz ve önündeyiz. Umut ediyorum ve diliyorum ki halkın beklentisinin ve umudunun kırılmadığı bir seçim yaşayacağız. Çünkü 10 yıllık beklentileri karşılanmamış halde. Bir Çekmeköy hayal ediyorlar. Sosyal yaşantıda, imarda, çocuk kreşlerinde böyle. Yaşlılarla, kadınlarla, gençlikle, işsizlikle, evde mutfaktaki yangınla ilgili bir beklenti içinde yurttaşlar. Bu değişimin gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Öyle de görüyoruz. Siz de bugün alanda gördünüz zaten. Siz de takdir edersiniz ki bir ilçe belediye başkan adayının mitingi bu coşkuda kutlanıyorsa, bu seçimin sonucunu etkileyecek insanların orada olmasından kaynaklanıyor. Ben bütün Çekmeköylü yurttaşlarıma son derece güveniyorum. 2009'un tam tersi olarak bizi başa getireceklerini, Çekmeköy Belediyesi'nin artık onların evi ve orada olan belediye başkanının da onların bir evladı, bir kardeşi olacağını vaat ediyorum. Bununla birlikte çok güzel projelerimiz var. 6 ay kira yurttaştan, 6 ayı bizden. Kiracı rahat, ev sahibi rahat. Aynı zamanda kiracıya hayat projemiz var. ‘Başkan emrimde' aynı zamanda ‘Çekmeköy cebimde' projelerimiz var. ‘İşim evimde, para cebimde' gibi hem balık yemeyi, hem balık tutmayı öğreterek büyük bir kent modeli yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yapacağımıza inanıyorum çünkü etrafı ormanlarla çevrili, ulaşım akslarına, birinci, ikinci ve üçüncü köprüye, aynı zamanda havaalanına neredeyse yürüme mesafesinde diyebileceğimiz bu şehrin, bu banliyö şehrinin hak ettiği ve layık olduğu yere ulaşması için gece gündüz demeden çalışacağız. Hem belediye başkanlığım dönemindeki, hem 10 yıl ayrı kaldığım dönemdeki deneyimlerimi, birikimlerimi ve gelişmiş ülkelerde çalışmış olduğumuz modelleri Çekmeköy'e uygulayacağız.”