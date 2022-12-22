Denetime ağzında sigarayla takılan taksiciye ceza: Bir anlık dalgınlığımıza geldi

Şişli'de gerçekleştirilen taksi denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Aracında yolcu varken sigara içtiği için ceza yazılan bir sürücü, “Bir şey yok, bir anlık dalgınlığımıza geldi ve sigara yaktık. Ceza yazılacak, yapacak bir şey yok” dedi.

İstanbul Trafik Denetleme Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği ekiplerince, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Caddeden geçen ticari taksiler durdurularak, tek tek incelendi. Denetimde, emniyet kemeri takmayan, araç içinde sigara içen ve belediye ruhsatının süresi geçmiş sürücülere ceza yağdı. Öte yandan, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen bir kişiye de 9 bin 125 TL ceza kesildi. Korsan taksicinin trafikten men edilen araç, olay yerine çağrılan oto çekiciyle otoparka çekildi.

Taksici hayatının en pahalı sigarasını içti

Aracında yolcu varken sigara içtiği ve emniyet kemerini takmadığı görülen taksici, “Bir şey yok, bir anlık dalgınlığımıza geldi ve sigara yaktık. Sigaradan dolayı, bir de emniyet kemeri. Yani aslında hem kendi sağlığımız hem de yolcunun sağlığı için aslında önemli şeyler. Ama bizim de ihmalsizliğimiz var. Ceza yazılacak, yapacak bir şey yok” dedikten sonra basın mensuplarına el sallayarak yoluna devam etti.

Trafik Denetleme Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliğince ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerin süreceği öğrenildi.