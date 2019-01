Denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler okulları boyayacak

Sultangazi Kaymakamlığı, Sultangazi Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İstanbul Çalışma ve İl Müdürlüğü arasında denetimli serbestlik işbirliği protokolü imzalanmıştı. Protokol kapsamında hükümlüler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okulların bakım, onarım ve boyamasını yapıyor. Türkiye'nin 81 ilinde başlatılan proje kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, sömestr tatili süresince okullarda görev alacak. İstanbul'da ise toplam 63 okulda 744 hükümlüyle birlikte çalışmalar yapılacak. Bu okullardan biri olan Sultangazi'de bulunan Atatürk Çiftliği İlkokulunda da hükümlüler çalışmalara başladı. Okulun boyasını, temizliğini ve düzenlemelerini yapan hükümlüler bu yasa sayesinde cezalarını kamu yararına hizmetlerle çekiyor.

“Tüm Türkiye'de bu çalışmalar aktif bir şekilde yürütülmektedir”

İstanbul genelinde 63 okulda çalışmaların devam ettiğini söyleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç, “Bugün burada 81 il merkezinde aynı anda yapılmakta olan bir çalışma nedeniyle bulunmaktayız. Ankara'da da Sayın Bakanımız ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız birlikte aynı çalışmanın içerisinde bulunmaktadırlar. 15 tatili boyunca tüm Türkiye'de hükümlülerimizin denetimli serbestlik kapsamında, kamuya yararlı hizmet yükümlülüğü kapsamında okullarımızın bakımı, onarımı, boyanmasıyla ilgili kampanya başlatılmış durumdadır. Tüm Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımızın ikinci dönem için daha güzel, daha ferah hale getirilmesi anlamında çok faydalı bir çalışma olmuştur. Tüm Türkiye'de belirttiğim gibi bu çalışmalar aktif bir şekilde yürütülmektedir” dedi.

“Bütün okulları gezeceğiz, her yeri boyayacağız”

Denetimli serbestlik yasasından faydalanarak okulda boya yapan bir hükümlü, “Maksat kamuya yararlı olsun. Bir şey söylemeye gerek yok. Mutluyuz. Çünkü çocuklar için boyamaya geldik biz buraya 4-5 arkadaş. Yorulduk, bayağı bir yorulduk. Şu an anlatmaya kelime yetmez. Şu an ilk defa geldik. Devletimiz bir planlama yapmış bizim için. Nasip olursa okullar açılana kadar bu okul olsun, başka okul olsun bir şekilde Sultangazi Kaymakamlığı Denetim Şube'nin aracılığıyla bütün okulları gezeceğiz. Her yeri boyayacağız Allah'ın izniyle” diye konuştu.

“Yasa iyi oldu, ailemizin içinde olmamız daha iyi oldu”

Denetimli serbestlik yasasından faydalandığı için mutlu olduğunu söyleyen bir başka hükümlü, “Öğrencilerin daha iyi şartlarda, temiz okullarda okumaları için burada biz okulları boyuyoruz. Öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitimlerini devam ettirmeleri için biz de biraz katkıda bulunuyoruz. Yasa iyi oldu tabi ki. Bizim de dışarıda olmamız, ailemizin içinde olmamız daha iyi oldu” şeklinde konuştu.