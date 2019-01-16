‘DENEYAP' atölyeleri tüm Türkiye'ye yayılacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek amacıyla yürüttüğü ‘DENEYAP' projesi tüm Türkiye'ye yayılacak. İlk etapta 12 ilde hizmet verecek atölye çalışmalarını yerinde inceleyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar “Öğrenciler aldıkları eğitim sonucunda takımlar oluşturarak Teknofest gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyorlar. Bu sayede kendilerini geleceğe hazırlamış oluyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi hayata geçirilmeye başladı. Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği ‘Deneyap' Teknoloji Atölyelerinin ilk kısmı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere toplam 12 ilde hizmet vermeye başlıyor.

‘Deneyap' adı verilen Proje, Türkiye'nin teknolojik kalkınma programı Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturmak üzere, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Kurulacak teknoloji atölyelerinde Robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zekâ gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Ortaokul ve Lise düzeyinde iki farklı yaş grubuna toplamda 3 yıllık eğitim programı sunularak geleceğin teknoloji yıldızları yetiştirilecek. Tüm Türkiye'de, geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen' Deneyap' teknoloji atölyeleri 2020 yılının sonuna kadar 81 ildeki bütün gençlerin katılmasını sağlayacak şekilde yaygınlaştıracak. İstanbul'da ise aktif olarak hizmet veren 15 Deneyap atölyesinde 1500 öğrenci teknoloji çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar öğrencilerin atölye çalışmalarını yerinde inceledi.

“ Gençlerimizin sonuna kadar arkasındayız”

Atölye çalışmalarını yerinde inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank bu atölyeleri gördü ve bu konsepti tüm Türkiye'ye yayma kararı aldı. Şu anda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde 81 ilde 100 ‘Deneyap' projesi başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak gönüllülerimizin sonuna kadar arkasındayız. Geliştirdiğimiz içeriklerle, projelerle çalışmaları paydaş olarak destekliyoruz. İlk etapta 12 ilde ‘Deneyap' teknoloji atölyesi açılacak. Bu iller Hakkari, Ankara Erzurum, Trabzon, Konya, Manisa, Antalya, Edirne, Eskişehir, İzmir gibi 12 ilimiz var. Bu illerimiz de gençlerimizi 17 Mart'ta yapılacak olan sınava davet ediyoruz. Bu sınavın ilk aşaması ardından bir proje ödevi yapılacak. Bu illerdeki ortaokul ve lisedeki gençlerimiz internet sitemizden başvuru yapıp takip edebilirler” dedi.

“Hali hazırda bin 500 öğrencimiz var”

Öğrencilerin aldığı eğitim sonucunda kendilerini geleceğe hazırladığını belirten Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak teknoloji üretin bir Türkiye olarak yola çıktık. 2017 yılında geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek üzere İstanbul'da ‘Deneyap' teknoloji atölyeleri kurduk. Hali hazırda 15 tane ‘Deneyap' atölyemiz var bu atölyelerde geleceğin teknolojilerinde önem arz eden konularda eğitim alan 1500 öğrencimiz bulunuyor. Öğrenciler burada robotik ve kodlamadan üretim tasarıma, yapan zekadan nanoteknolojiye, mobil yazılı geliştirmeden siber güvenlik teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede 3 yıl boyunca eğitim alıyorlar. Aldıkları eğitim sonucunda takımlar oluşturarak Teknofest gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyorlar. Bu sayede kendilerini geleceğe hazırlamış oluyorlar” diye konuştu.