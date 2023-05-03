Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Üsküdar'da açıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin "Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Validebağ Araştırma Parkı" gerçekleşen törenle hizmete girdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Validebağ Araştırma Parkı'nda hizmete giren Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Burada gen izlemelerinden mikrobiyotaya kadar, nadir hastalık analizlerinden gıda analizlerine kadar çok yüksek teknolojili laboratuvar hizmetleri yapılıyor olacak” dedi.

“Burası 29 ayrı laboratuvardan oluşan büyük bir kompleks”

Açılışta konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Validebağ'da kurmuş olduğumuz bu laboratuvar aslında 29 ayrı laboratuvardan oluşan büyük bir laboratuvar kompleksi. Burada gen izlemelerinden mikrobiyotaya kadar, nadir hastalık analizlerinden gıda analizlerine kadar çok yüksek teknolojili laboratuvar hizmetleri yapılıyor olacak. Bunun için tabi ki 24 saat açık kapı modeli ile çalışacağız. Tüm hastanelerimize eğitim hastanelerimiz başta olmak üzere tüm üniversitelerimize ve elbette ki ilaç ve diğer ilgili alanlarda çalışan özel sektöre de bu manada destek ve hizmet vereceğiz. AR-GE çalışmalarına imkan tanıyacağız. Öğrencilerin stajları için imkanlar oluşturacağız. Burası Türkiye'de çok önemli bir laboratuvar olarak hizmete başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere destek veren Sağlık Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve tüm paydaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.