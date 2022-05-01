Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, Kadıköy'de açılacak sergiyle anılıyor

Kadıköy Belediyesi, 1968 öğrenci gençlik hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı idam edilmelerinin 50'inci yılında “Bir Avuçtular Deniz oldular” isimli sergiyle anıyor. Sergide Deniz, Hüseyin ve Yusuf'un kişisel eşyaları ile ressam Bedri Baykam ve ressam Turgut Kahraman'ın tabloları da yer alacak.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve 68 kuşağının olaylarda ölen isimleri anısına düzenlenen "Bir Avuçtular Deniz oldular” isimli sergi, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde 5 Mayıs Perşembe günü açılıyor. 30 Haziran'a kadar gezilebilecek olan sergide Deniz Gezmiş ve onunla özdeşleşen yeşil parkası, hukuk fakültesi öğrencisi olduğu dönemde katıldığı eylemlerde giydiği paltosu, yargılanırken üzerinde bulunan bej hırkası, idama giderken ayağında bulunan postalları, kıyafetleri ve cezaevindeki son günlerinde yanında olan özel eşyaları ile kitapları yer alıyor.

23 yaşında idam edilen Hüseyin İnan'ın üzerinde bulunan ve idamından sonra üzerinden kesilerek çıkartılan kahverengi örgü kazağı, “Babam, ayağımdaki bu lastik ayakkabıları görünce üzülmesin. Ayakkabımı bile giymeden beni apar topar buraya getirdiler. Ayakkabılarım cezaevinde kaldı. Onlara hediyem olsun” diyerek babasına haber gönderdiği idama giderken giydirilen lastik ayakkabıları, idamından sonra ailesine teslim edilen özel eşyaları, kitapları ve cebinden çıkan 19 lira 35 kuruş parası da sergiyi gezenleri hüzünlendirecek eşyalar arasında yer alıyor. Sinan Cemgil'in oğlu Taylan Cemgil tarafından saklanan özel mektupları, okul yıllarına ait eşyaları ve kitaplarının da yer aldığı sergide ayrıca Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın yakalanma, mahkeme ve idam süreçlerini anlatan dönemin gazeteleri barkovizyonla duvara yansıtılırken, ziyaretçiler için 1968 yılından 1972'ye kadar geçen süreçte yaşanan olayların tarihsel akışı, ressam Bedri Baykam'ın 68'lilerin eylemlerini konu aldığı tabloları ile ressam Turgut Kahraman'ın "68" isimli 8 metrelik tablosu da görülebilecek.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972 yılında idam edilmeden önce kaldığı Mamak Askeri Cezaevi'nin hücrelerinin krokileri de arkadaşları tarafından çizilmişti. Sergide çizilen krokilerden hareketle birebir canlandırması da yapıldı. Ziyaretçiler, bu hücreleri de yakından görebilecek.

Serginin ev sahipliğini Deniz Gezmiş'in öğrencisi olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yapacak. Açılış törenine Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş ile Hüseyin İnan'ın kardeşi İrfan İnan, arkadaşları Hacı Tonak, Sarp Kuray, Celal Doğan, üç gencin avukatlarından Halit Çelenk'in kızı Serpil Çelenk ile avukatları Mükerrem Erdoğan, dönemin önemli tanıklarından yazar Zülfü Livaneli, yazar-belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk, sanatçılar, gazeteciler ve siyasetçiler katılacak.

50. Yıl kitabı

Kadıköy Belediyesi ayrıca Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı idam edilmelerinin 50'inci yılında “Bir Avuçtular Deniz oldular...” isimli bir de kitap hazırladı. Önsözünü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve gazeteci Soner Yalçın'ın kaleme aldığı kitapta, Uğur Mumcu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde 1975 yılında yazdığı “Sesleniş” yazısına da yer verildi. Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basılan kitapta, 1968 öğrenci gençlik hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Taylan Özgür, Sinan Cemgil, Hüseyin Cevahir, Cihan Alptekin, Ulaş Bardakçı ve Mahir Çayan'ın biyografileri yer alırken, 1968 yılından 1972'ye kadar geçen süreçte yaşanan olaylar tarihsel sıralaması ile aktarıldı. Kitapta Turhan Feyzioğlu, Celal Doğan, Mustafa Zülkadiroğlu, Barış Pehlivan, Sinan Meydan, Barış Terkoğlu, Ayşen Şahin, Ulaş Üstündağ, Ayça Söylemez, Hacı Tonak, İbrahim Varlı, Bedri Baykam'ın da birer yazısı bulunuyor. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın yakalanma, mahkeme ve idam süreçlerini anlatan kitapta, dönemin gazetelerinde çıkan haberler, yazılar ile aile albümlerinden fotoğraflar da yer alıyor. Genel yayın yönetmenliğini Dinç Çoban'ın yaptığı kitabın proje koordinatörlüğünü Sedef Narçın üstlendi.