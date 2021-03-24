Deniz havası şehre taşınıyor

Hazır giyim markası DeFacto incecik kumaşlar ve farklı formlarda kıyafet modelleri ile deniz havasını şehre taşıyor. Denizci tarzının modern bir bakış açısıyla güncellediği DeFacto İlkbahar / Yaz Kadın Koleksiyonu'nda yer alan çizgili elbiseler ve gömlekler bu stilin anahtar parçaları olarak karşımıza çıkıyor. Tarzın öne çıkan rengi olan deniz mavisi ve beyaz; pantolondan gömleğe, elbiseden tişörte kadar birçok tasarımda karşımıza çıkıyor.

Bu nostaljik tarzdaki tasarımlara markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabiliyor.