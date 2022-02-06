Deniz Kayadelen, soğuk su Dünya şampiyonu

Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, Polonya'nın Glogow şehrinde The International Ice Swimming Association (Uluslararası Buz Yüzme Derneği) tarafından düzenlenen IISA 4th World

Cahmpionship Glogow 2022 müsabakalarında soğuk su Dünya şampiyonu oldu.

Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, Polonya'da büyük başarılara imza attı. -3 derece suda ve açık havuzda yapılan yarışmada 50m, 100m, 250m ve 500m mesafelerinde yarışan Kayadelen, 500m, 250m serbest ve 50m kelebek yarışmalarında kadınlar 35-39 yaş kategorisinde dünya birincisi, 100m ve 50m serbest yarışmalarında kadınlar 35-39 yaş kategorisinde dünya ikincisi larak toplam 5 madalya kazandı.

Türkiye'den şampiyonaya katılan tek kadın sporcu olan Deniz Kayadelen, aynı zamanda soğuk su Dünya Şampiyonluğunu kazanan Türkiye'deki ilk kadın yüzücü olmayı da başardı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Deniz Kayadelen'i başarılarından dolayı tebrik ederek, "Deniz Kayadelen'in bu başarısı bizi çok gururlandırdı. Bizleri ve ülkemizi bir kez daha gururlandırdığı için kendisine teşekkür ederim" dedi.