Deniz Öncü: "En kısa sürede kazanmayı hedefliyorum"

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcu Deniz Öncü Avusturya'da ikinci oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncü FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez ödül kürsüsüne çıktı. Sezonun 11. ayağı Bitci Motorrad Grand Prix'i Avusturya'nın Spielberg şehrindeki 4.300 metre uzunluğa sahip Red Bull Ring pistinde düzenlendi. TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında ülkemizi temsil eden milli sporcu beşinci cepten başladığı 23 turluk yarışta damalı bayraktan ikinci sırada geçti. Yarış boyunca TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu da genç sporcuya destek oldu.

GP kariyerinde ilk kez ikincilik kürsüsüne çıkarak büyük bir başarıya imza atan Deniz Öncü, "Geçen hafta sonundan sonra takım motosikleti çok geliştirdi. Pole pozisyonunu bir hafta önce kazandım ama hala en iyi zaman için mücadele ediyordum. Ama her seansta hep ilk 5'in içinde oldum. Sabah ısınmada inanılmaz bir hızım vardı ve yarışta belki daha sert fren yapabileceğimi düşündüm. Birçok turda öndeydim. Frenlerde ve virajlarda oldukça güçlüydüm ama son turda Sergio beni geçti ve ilk sırayı kaybettim. Bunun için çok kızgınım çünkü kazanmak istiyordum. Ama sonuçta hala ikinciyim ve Red Bull ve KTM'nin evinde podyumda olmaktan son derece mutluyum. En kısa sürede kazanmayı hedefliyorum" dedi.

Öte yandan 18 yaşındaki genç sporcu bu sezon Barcelona yarışında da üçüncülüğü elde etmişti.