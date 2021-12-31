Deniz polisinden Boğaz'da denetim

İstanbul'da deniz polisi, yılbaşı tedbirleri kapsamında Boğaz'da bulunan eğlence tekneleri ve özel yatlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında hemen her noktada polis ekipleri denetimlerini arttırmış durumda. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda denizde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Boğaz hattında bulunan eğlence tekneleri ve özel yatlara, tekne ile yanaşarak tek tek evraklarını kontrol etti. Yüksek ses ve maske takılması noktasında işletmecileri ve yat sahiplerini uyaran ekipler, denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, evrakı olmayan ve kurallara uymayan hiçbir teknenin Boğaz'a çıkmasına izin verilmiyor.