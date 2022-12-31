Deniz polisinden Boğaz'da denetim

İstanbul'da deniz polisi, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Boğaz'da bulunan eğlence tekneleri ve özel yatlara denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında bir yolcu teknesine fazla yolcu alması sebebiyle ceza kesildi.

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri çerçevesinde hemen her noktada polis ekipleri denetimlerini arttırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede denizde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Boğaz hattında bulunan eğlence tekneleri ve özel yatlara, tekne ile yanaşarak tek tek evraklarını kontrol etti. Yüksek ses nedeniyle yat sahiplerini uyaran ekipler, denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, evrakı olmayan ve kurallara uymayan hiçbir teknenin Boğaz'a çıkmasına izin verilmiyor.

Denetimler esnasında bir yolcunun fazla yolcu alması sebebiyle ceza kesildi. Öte yandan denetimlerin sabah erken saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.