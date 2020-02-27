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Deniz ulaşımına Lodos engeli

Rüzgarlı havanın İstanbul’da etkili olması deniz ulaşımında İstanbul Şehir hatları ve BUDO’da sefer iptallerine neden oldu.

Rüzgarlı havanın İstanbul'da etkili olması deniz ulaşımında İstanbul Şehir hatları ve BUDO'da sefer iptallerine neden oldu.


İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Adalar seferleri iptal edildi.


BUDO'nun internet sayfasından yaptığı açıklamaya göre,


27.02.2020 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 27.02.2020 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 27.02.2020 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 27.02.2020 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 27.02.2020 10:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 27.02.2020 13:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 27.02.2020 13:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 27.02.2020 13:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal edilmiştir” şeklinde duyuru yayınladı.

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