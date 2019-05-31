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Deniz ulaşımında bayram rekoru bekleniyor

Ramazan Bayramı nedeniyle 31 Mayıs-9 Haziran 2019 tarihleri arasında uygulayacağı 10 günlük özel bayram tarifesi kapsamında İDO, seferlerini bayram trafiğinin önüne geçecek şekilde planladığını duyurdu.

İDO, bayramda deniz ulaşımında rekor doluluk oranıyla 6000'e yakın sefer gerçekleştireceği açıklandı.



İDO, Ramazan Bayramı nedeniyle 31 Mayıs- 9 Haziran 2019 tarihleri arasında 10 gün boyunca özel bayram tarifesi uygulayacağını açıkladı. İDO, seferlerini bayram tatili boyunca yaşanacak trafik yoğunluğunun önüne geçecek şekilde planladı. 10 günlük özel bayram tarifesi boyunca deniz ulaşımında 5 milyonu aşan yolcu kapasitesi ile İDO, rekora imza atmayı planlıyor. Bayram tarifesi süresince tüm hatlarında İDO, 450 bin araç kapasitesiyle 6 bine yakın sefer gerçekleştirecek.

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