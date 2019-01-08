Denizcilik sektörünün kalbi Şubat'ta 'Boat Show Tuzla' için atacak

Denizcilik sektörünün kalbinin atacağı fuar için Viaport Marina'ya dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu açıklandı.

150'den fazla firmanın katılım sağlayacağı fuara, 75 bin'e yakın ziyaretçinin gelmesi beklendiği bildirildi. Via Fuarcılık, Boat Show Tuzla ile sektörün lider tekne, marin ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getireceğini kaydederken; yapılan açıklamada,inşaat alanında da bir rekor gerçekleşerek dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulacak. 35 bin metrekarelik geçici mega yapının kurulumu 20 gün gibi bir sürede tamamlanıyor.

Kurulumunda 100 kişi görev yapıyor

Dünyanın en önemli fuarları arasında gösterilen Boat Show Tuzla Kara Fuarı için 100 kişilik bir inşaat ekibi gece gündüz çalıştığı bilgisi verilirken, hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı, Şubat ayının başından itibaren tekneler getirilmeye başlanacağı belirtildi. Kapalı alanı 4 Hall'den oluşacak olan fuarda, 20 metreden büyük tekneler deniz alanında sergilenebilecek. Tüm katılımcıların aynı salonda birbirine paralel şekilde daha görünür ve ulaşılabilir şekilde konumlanmasına olanak sağlayan yapı, teknolojik olarak da önemli altyapıya sahip olacak. Ziyaretçilerin fuarı rahatça gezebilmeleri adına birbiriyle bağlantılı 4 ayrı salondan oluşan Boat Show Tuzla, ısıtma-soğutma sistemi altyapısı ile her türlü hava koşuluna da hazırlıklı olarak tüm katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak.

50 bin TL'den 120 milyon TL'ye büyük tekne şovu

Hem kara alanında hem deniz alanında düzenlenerek dünyada ilk olduğu kaydedilen fuarın bir özelliği ise ziyaretçilerin beğendikleri tekneleri denizde test etme imkânını da sahip olacaklar. Sektörün lider markaları, en önemli yerli üreticileri ile dünya devi yabancı markaların katıldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda bu yıl fiyatları 50 bin TL ile 120 milyon TL arasında değişen 200'den fazla tekne sergilenecek.