Denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı

Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıyer Piyasa Caddesi Taş İskele mevkisinde yaşandı. Serinlemek için denize giren genç, bir müddet sonra çırpınmaya başladı. Denizde yüzen diğer vatandaşlar gencin çırpındığını görünce onu denizden çıkardı. Denizden çıkarılan gence ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Boğulmaktan son anda kurtarılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.