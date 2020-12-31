Denize atlayan adamı zabıta memuru kurtardı

Büyükçekmece'de sahile gelen bir kişi, denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı ihbar üzerine olay yerine gelen zabıta memuru son anda kurtardı.

Olay, Büyükçekmece Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi sahil şeridinde öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan vatandaşlar bir kişinin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğunu gördü. Vatandaşlar durumu polise ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri geldi. Ekipler ilk olarak şahsa tutunması için havuz makarnası attı. Şahsın tutunmak istememesi üzerine zabıta memuru Muharrem Demir, üzerinde bulunan üniforması ile denize atladı. Boğulmak üzere olan adamı su üzerinde tutan Demir, arkadaşlarının da yardımı ile şahsı karaya çıkardı. İlk müdahalesi yine zabıta ekipleri tarafından yapılan şahıs, 112 ekipleri tarafından en yakın sağlık kuruluşuna götürüldü.

Öte yandan olay yerinde sabah saatlerinde de bir kişinin aynı şekilde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.