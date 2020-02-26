Denize doğru kayan Liman Han'ın ön cephesi askıya alındı

Eminönü'nde Mimar Vedat Tek imzalı yapılardan 113 yıllık Liman Han'ın restorasyon çalışması sürüyor. Binanın, döneminin tüm özelliklerini barındıran ve yıkılma tehlikesi taşıyan ön cephesi çelik konstrüksiyon askı ile koruma altına alındı.

Türk Mimar Vedat Tek'in eseri olan ve İstanbul Ticaret Odası mülkiyetinde bulunan Eminönü'ndeki 113 yıllık Liman Han'ın restorasyonunda önemli bir aşamaya gelindi. Yapının denize doğru kaymasına neden olan zemin iyileştirildikten sonra, arka kısım aslına uygun bir şekilde yenilenecek. Binanın içinde ise uzmanlar eşliğinde sökülen çini, mermer, ahşap doğramalar ve demir ferforjeler aslına uygun olarak yine aynı yerlerinde kullanılacak.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Liman Han bize İmparatorluktan emanettir. Bu emaneti, aslına sadık kalarak geleceğe aktaracağız. Türk mimarisinin yüz akı mimar Vedat Tek'in bu şaheserine sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir." dedi.

"Yapının denize doğru kaymasına neden olan kötü zemin iyileştirilecek"

Yapının arka kısmının uygun bir şekilde yenileneceğini belirten İTO Başkanı, "Restorasyon 18 ay içinde tamamlanacak. Restorasyon projesi titiz bir sürecin ardından Koruma Kurulu tarafından onaylandı. İlgili kurumlardan da gerekli yasal izinlerin alınması sonrasında restorasyon çalışmalarına başlandı. Her şey takvimimize uygun işliyor. Türk mimarisinin yüz akı mimar Vedat Tek'in bu şaheserine sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir. Dolayısıyla Liman Han projesine, İstanbul'a karşı olan sosyal sorumluluk projemiz olarak bakıyoruz." şeklinde konuştu.

"Binanın en önemli kısmı tarihi ön cephesi"

Binanın en önemli kısmı olan ve mutlaka korunması gerektiğini düşündüklerini ve tarihi ön cephesiyle ilgili çalışmayı başladıklarını vurgulayan Avdagiç, "Çok tehlikeli ve riskli bir safhaydı. Çünkü denize doğru artan eğimiyle bölgede ciddi tehlike oluşturuyordu. Hem çevre için tehlike arz ediyordu, hem de tarihi dokusunun bozulmaması gerekiyordu. Uzmanlar, mimar ve mühendisler eşliğinde, çok dikkatli ve özenli bir çalışmayla ön cepheyi, çelik konstrüksiyon ile askıya aldık. Arka kısım ise komple İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayladığı projeye uygun şekilde yenilenecek. Şimdi bu aşamadayız. Bu yenileme bitiğinde, bina içinde uzmanlar eşliğinde sökülen mimari ögeleri de restorasyon uygulamalarında tekrar kullanarak, restorasyonu tamamlayacağız." diye konuştu.

"Liman Han eğitim ve kültürel amaçlı kullanılacak"

Son olarak Liman Han‘ın restorasyonu tamamlandıktan sonra sadece eğitim ve kültürel amaçla kullanılan bir yapı olacak olduğunu belirten Avdagiç, "Temennimiz gerçekleştirdiğimiz bu güzel çalışmanın, bölgedeki diğer terk edilmiş haldeki yapıların sahiplerine örnek olması ve yapıların kullanılabilecek şekilde restore edilerek zaman içinde yok olmalarının önüne geçilmesi." diyerek sözlerini tamamladı.