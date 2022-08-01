Denize düşen köpeğin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri koştu

Köpek mahsur kaldığı yerden vatandaşlarım meraklı bakışları eşliğinde kurtarıldı.

Emirgan'da denize köpek düştü. İskelenin altında mahsur kalan köpeğin yardımına Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan özenli çalışmanın sonucunda köpek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.