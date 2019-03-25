Denizi temizleyen ekiplere yunuslar eşlik etti

Yenikapı'dan Boğaz'a doğru giden ekiplere Sarayburnu açıklarında eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, etkin denetimlerin yanı sıra yaptığı çalışmalar ile denizlerin gelecek nesillere temiz şekilde bırakılması için 7/24 görev yapıyor. Bu kapsamda görev yapan İBB'nin deniz yüzeyi temizleme ekiplerine bu sabah yunuslar eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde Yenikapı'dan Boğaz'a doğru temizlik çalışmalarına tekne ile giden İBB Deniz Yüzeyi Temizlik ekiplerine Sarayburnu açıklarında yunuslar kılavuzluk etti. Sevimli yunusların denizin mavi sularında tekneye eşlik ettiği o anlar kameralara yansıdı. Yunusların tekneyle birlikte suya dalıp çıkarak ilerlediği o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Denizlerin korunması için aralıksız denetimler yapılıyor

Öte yandan İstanbul'da Haliç, Marmara ve Boğazın temizliği ve denetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 500'e yakın personelle gerçekleştiriliyor. Deniz yüzeyi temizliği, kıyı temizliği, plaj temizliği, Haliç ve derelerin temizliği ilk sıralarda yer alırken denizlerin korunması için de aralıksız denetimler yapılıyor. Deniz yüzeyi temizliği için özel olarak dizayn edilmiş 10 adet Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi (DYT) ile yılın 365 günü İstanbul genelinde 5 milyon metrekareyi bulan alanda deniz yüzeyi temizleme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar sonucunda 2018 yılında deniz yüzeyinden 4 bin 613 metreküp katı atık temizlendiği belirtildi. 186 kişiden oluşan 31 mobil ekiple İstanbul genelinde 515 km'lik kıyı temizliği gerçekleştirilirken ekipler, 2018 yılında kıyılardan 19 bin 488 metreküp atık temizliği yaptı.

Plaj Temizliği

İBB tarafından 256 personel ve 11 özel maksatlı plaj temizleme aracı ile Mayıs-Eylül ayları arasında 5 ay boyunca İstanbul genelinde 96 plajda temizlik çalışmaları yürütülüyor. Yılda 20 bin metreküpe yakın atığı plajlarımızdan temizleyen ekipler 2018 yılında 15 bin 432 metreküp çöp toplayarak bertaraf tesislerine gönderdiği öğrenildi. Yapılan deniz altı temizleme çalışmalarında dalgıçların deniz dibinden çıkardığı ilginç atıklar ise vatandaşların deniz temizliğine dikkatlerini çekmek ve farkındalık oluşturmak için vapur iskeleleri ve kimi meydanlarda sergileniyor.

Haliç ve Derelerin Taranması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ile çamurlu ve pis kokulu günlerinden uzaklaşarak birçok balık çeşitlerine ev sahipliği yapan Haliç'te ve derelerde temizlik faaliyetleri son teknolojik araçlar kullanılarak devam ediyor. 2018 yılında Haliç ve dere ağızlarından çıkarılan çamur ve teressubat miktarı ise 79 bin 766 metreküp oldu.

Denetim

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın yaptığı temizlik çalışmalarının yanı sıra denizlerin özellikle gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesi için 7/24 denetim faaliyetleri yapılıyor. Bu kapsamda İstanbul'da Boğaz'ın, Marmara'nın ve Haliç'in korunması için 2 adet deniz uçağı, 3 adet denetim teknesi, 4 adet insansız hava aracı ve 50 personel ile gece gündüz denetim ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca kıyılara ve yüksek kesimlere yerleştirdiği 81 adet kamera ile izleme merkezinden anbean takip edilen görüntüler tespit edilen kirliliklere karşı ekipler anında müdahale ediliyor. Denetimler sonucunda 2018 yılında denizi kirlettikleri tespit edilen 81 adet gemiye idari para cezası uygulandığı belirtildi.