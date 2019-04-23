Denizli'den gelen 95 firma EVTEKS Fuarı'nda yer aldı

Fuara Denizli'den katılan 95 firma, stantlarında yerini aldı.

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarlarından birisi olarak gösterilen İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS) CNR Expo Yeşilköy'de başladı. Bu yıl 25'incisi düzenlenen fuara Denizli'den katılan 95 firma stantlarında yerini aldı. Fuara Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da katıldı. Fuarda konuşan Erdoğan, fuarları önemsediklerini ve fuarlarla birlikte ihracatın da gelişeceği vurgusunu yaptı. Öte yandan üretici ve ihracatçı firmalar ile alıcıları buluşturacaklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye ve Denizli'nin ihracatına katkı sağlamayı planladıklarını ifade etti.

“Amacımız ülkemizin ihracatına katkı sağlamak, fayda oluşturmaktır”

Fuarın, Türkiye'nin ve Denizli'nin ihracatına katkı sunacağını dile getiren Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, “Biz Denizli Ticaret Odası olarak fuarları önemsiyoruz. Denizli olarak önemsiyoruz. Denizli'mizden bugün 95 tane firmamızın standı var. Katılımcı anlamında da ihracatçımız ve imalatçı üretici firmalarımız bine yakın arkadaşımızla bugün buradayız. Amacımız ülkemizin ihracatına katkı sağlamak, fayda oluşturmaktır. Biz de ticaret odası ve Denizli olarak dünyanın neresinde fuar varsa orada olmaya çalışıyoruz. Çünkü ihracat yaparsak hem istihdamımıza hem üretimimize çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bugün dünyanın dört bir tarafındaki alıcılar ile bizim üreticilerimiz ve ihracatçı firmalarımızı bir araya getirip siparişlerimizi alacağız. Bunlarla beraber hepimiz şehrimize dönmeyi hedefliyoruz. İşimiz artarsa ülkemizdeki ihracatımız artacak, işsizliğimiz azalacak ve istihdamımız artacak. Ülkemizde ve şehrimizde refah seviyesi, sosyal yaşam bu düzeyde artacak” dedi.