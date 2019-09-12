Dentaydın'a JCI'dan “Büyük Onur”

Dentaydın, JCI tarafından "Versiyon 4" standartları üzerinden denetimden geçen Türkiye'deki "ilk ve tek diş hastanesi" oldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi-Dentaydın'ın kalitesi dünyanın ‘en büyük' ve ‘en prestijli' sağlık akreditörlerinden olan Joint Commission International (JCI) tarafından bir kez daha tescillendi. 800 madde ve ‘Versiyon 4' standartları üzerinden denetlenen Dentaydın, bu zorlu süreci başarı ile tamamlayarak, JCI Uluslararası Kalite Belgesi'ne sahip SGK anlaşması olan Türkiye'deki "ilk ve tek diş hastanesi" olma unvanı elde etti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, JCI tarafından akredite edilmenin Türkiye'nin sağlık alanında yakaladığı kaliteyi göstermesi açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, “Hayatın her alanında kaliteyi aramak bizlerin en doğal hakkı. Eğitim hizmetlerimiz gelen ve 20 yılı aşkın süredir devam eden akreditasyon yolculuğumuz özellikle sağlık hizmetlerinde de kalite, sürdürülebilir sağlık sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu başarı, aynı zamanda Türkiye'nin sağlık alanında yakaladığı kaliteyi de göstermesi açısından son derece önemlidir. Özellikle sağlık turizmi açısından bu belge son derece büyük anlam ifade ediyor. Türkiye'nin coğrafi konumu, ücret avantajları ve hepsinden öte uluslararası kalite belgesine sahip bir sağlık kurumunda tedavi hizmetleri alıyor olmaları uluslararası hastaların aradığı ilk ve en önemli kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye bu özellikleriyle sağlık turizminde yükselen bir ülke konumundadır. JCI ‘altın mührünü' kazanan Dentaydın Diş Hastanemizi kutluyor, ülkemizin sağlık turizmi politikalarına destek verecek çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“Dentaydın markası küresel ölçekte güvenin simgesi”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tosun Tosun, “Dünyanın pek çok ülkesinde sağlık sistemlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan akreditasyon son derece önem arz etmektedir. Dentaydın da bu bilinç içerisinde kalitesini her geçen yıl daha da yukarı çıkartmış bir sağlık kurumu olmasının yanı sıra Türkiye genelinde SGK anlaşması olan JCI Kalite Belgeli ‘ilk ve tek diş hastanesi'. Bunda üniversitemizin ‘ilklerin öncüsü' olma yaklaşımının ve Mütevelli Heyet Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın akreditasyon çalışmalarına verdiği önemin de katkısı büyük. Öte yandan ülkemiz sağlık turizmi açısından önemli bir durak. Sağlık turizminde hastaların öncelikli tercihi ise uluslararası bir kalite belgesine sahip sağlık kuruluşu olmanızdan geçiyor. Bu bilinç içinde 2011 yılından beri küresel ölçekte sağlık hizmetlerimizde gelişmiş metodolojileri uyguladık. Yoğun bir çalışma sürecinden sonra Joint Commission International (JCI) tarafından ‘Versiyon 4' standartları üzerinden denetimden geçen Türkiye'deki ilk ve tek diş hastanesi olma unvanını da kazanmış olduk. Ağız ve diş sağlığında Dentaydın bundan böyle küresel ölçekte güvenin simgesi olarak anılacak” dedi.

İAÜ Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı A. Tuba Kara da bu yıl Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi yetkilendirme belgesini alan ‘ilk üniversite diş hastanesi' olmanın sorumluluğu içinde oldukların ifade etti. Kara ayrıca, “Yaptığımız araştırmalar bize gösterdi ki, uluslararası hastalar için sağlık kuruluşu seçiminde öncelikli tercih sebebinin başında ‘kalite belgesinin' varlığı geliyor. Bunun bilinciyle hareket eden Dentaydın, 2016 yılında akreditasyon süreçlerine ağırlık vererek dünyanın en seçkin hastane akreditasyonu olan ‘JCI Uluslararası Kalite Belgesi'ni alarak bir kez daha sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini tescillemiş oldu. Dentaydın markasının ülkemizin sağlık turizmi politikalarıyla aynı paralellikte sürdürüyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Üzerimizdeki sorumluluğun bilinci ile kalitemizi daha da ileriye taşıyacağız' dedi.