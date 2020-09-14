Denver, Clippers karşısında seriyi son maça taşıdı

NBA'de Batı Konferansı play-off yarı final 6. maçında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 111-98'lik skorla mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi.

NBA'de heyecan tek karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı play-off yarı final 6. maçında Denver Nuggets ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 111-98 kazanan Denver, seriyi eşitledi ve 3-3 yaptı. 7. ve son maça taşınan seriyi kazanan Batı Konferansı finalinde Los Angeles Lakers'ın rakibi olacak.

Denver'da Nikola Jokic 34 sayı, 14 ribaund, Jamal Murray 21 sayı, 5 asist ve Gary Harris 16 sayı, 4 asistle takımına katkıda bulundu. Clippers'ta ise Paul George'un 33 ve Kawhi Leonard'ın da 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.